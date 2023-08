Hij wil de afstand van goed 4.200 kilometer afleggen in 50 dagen en loopt zowat 100 kilometer per dag. Bosbranden maken het wat moeilijker, maar Karel houdt de moed erin. De finish is voor donderdag of vrijdag.

"Plots staat heel Washington in brand. Er is veel rook. Maar het pad blijft voorlopig open. Binnen een paar dagen komt er wel een sluiting aan, waardoor ik moet omlopen. Maar het is wat het is. Ik voel me moe, maar sterk. We blijven gaan. Canada komt dichter en dichter."

