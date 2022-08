Lamkel Zé nog niet op training KV Kortrijk

Didier Lamkel Zé heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij KV Kortrijk. De aanvaller uit Kameroen komt over van Antwerp.

Maar omdat er nog wat details moeten geregeld worden, verscheen hij vanmorgen nog niet op training. Heel wat supporters waren nochtans al komen opdagen. Lamkel Zé staat bekend als een enfant terrible, met een moeilijk karakter.

Contract voor drie seizoenen

De 25-jarige Kameroener ondertekende, na verschillende omwegen, een contract voor drie seizoenen bij KV Kortrijk. Dat maakte de West-Vlaamse eersteklasser maandag bekend.

Het zag er lange tijd naar uit dat Lamkel Zé zijn voetbalcarrière in het buitenland zou verder zetten. Antwerp kondigde eind vorige maand nog aan dat het een oplossing had gevonden voor zijn enfant terrible, die naar het Cypriotische Omonoia FC zou verkassen. Lamkel Zé moest er enkel nog de medische testen afleggen en zijn handtekening onder het contract zetten. Bij zijn aankomst in Cyprus weigerde de aanvaller echter "om persoonlijke redenen" de medische testen af te leggen. Lamkel Zé zou naar verluidt een aanbieding hebben ontvangen van de Hongaarse landskampioen Ferencvaros, waardoor hij weigerde te tekenen bij Omonoia.

(lees verder onder de foto)

Nieuwe kans

Bij KV Kortrijk krijgt de flankaanvaller een nieuwe kans om zich te bewijzen in de hoogste voetbalcompetitie van ons land. Omonoia FC kondigde kort na het debacle aan juridische stappen te ondernemen bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Didier Lamkel Zé streek in 2018 neer op de Bosuil. In totaal speelde de technisch vaardige Kameroense winger 88 wedstrijden voor Antwerp en daarin maakte hij 21 doelpunten.

Door zijn capriolen belandde hij op een zijspoor bij Antwerp. Er volgden uitleenbeurten aan het Slovaakse Dunajska Streda (2021), het Russische Khimki (2022) en het Franse Metz (2022). Lamkel Zé lag nog één jaar onder contract bij Antwerp. Hij trainde deze zomer mee met de B-kern.

Offensief versterken

Bij Kortrijk moet Lamkel Zé voor meer offensieve dreiging zorgen. De Kerels tellen momenteel vier punten uit vijf wedstrijden en vonden tot dusver slechts drie keer de weg naar doel.

Alleen Cercle Brugge doet met twee gescoorde doelpunten slechter.

