Lampaert beukt het best tegen de wind en wint Driedaagse

Van bij de start in Brugge kreeg het peloton typisch Belgisch herfstweer voor de wielen geschoven, met regen en vooral veel wind. Dat werd al meteen duidelijk aan de eerste passage bij De Moeren, met hoge snelheden en waaiervorming als gevolg. Even later werd er beslist om de wedstrijd in te korten met 25 kilometer, met de finish in zicht werd dat teruggeschroefd tot 13 kilometer.

De koers lag toen al een tijdje in een beslissende plooi. Een achtkoppige kopgroep met daarin onder meer Mathieu van der Poel, Kasper Asgreen, Bert Vanlerberghe, Tim Declercq, Yves Lampaert en Tim Merlier stevende op de meet in De Panne af. Deze keer sloeg het noodlot toe voor Van der Poel. De Nederlander reed op zestien kilometer van de streep de gracht in.

Ploegmaat Declercq tweede

Zeven renners bleven voorin over, maar Lampaert besloot de sprint niet af te wachten. Op iets meer dan zeven kilometer ging hij solo, om een voorsprong van meer dan een halve minuut bij mekaar te fietsen. Zijn ploegmaat Tim Declercq was in het slot weggeslopen uit de achtervolgende groep en werd op 21 seconden tweede, in de achtervolgende groep sprintte Tim Merlier naar de derde plaats, waardoor we een volledig Belgisch podium kregen aan de Kust.

Op de erelijst is Lampaert de opvolger van de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor onze 29-jarige landgenoot was het de eerste zege dit jaar en een enorme opsteker na een kwakkelseizoen.