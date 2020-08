Lampaert maakt op 16 september comeback

Voormalig Belgisch kampioen Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step), die zwaar ten val kwam in Milaan-Turijn, hoopt midden september te kunnen aantreden in de Ronde van Slovakije.

Na een operatie aan een gebroken sleutelbeen is hij nu aan het revalideren. Na Slowakije volgt het BK in Anzegem op 22 september. "De eerste veertien dagen heb ik enorm veel last gehad van mijn breuk. Ik denk dat velen over zo'n sleutelbeenbreuk echt wel te licht overgaan," zegt hij. "Het was voor het eerst dat ik iets brak en hopelijk ook voor het laatst. Na vijf dagen beslisten de dokters toch om de breuk operatief te herstellen. Zo kon de revalidatieperiode gereduceerd worden. Ik zit nu al op de mountainbike en fiets volop op de rollen."

"Totem is een goede zaak"

Lampaert was ook aanwezig bij de voorstelling van de totem van de organisatoren E3 Harelbeke.

"Die totem die hier werd voorgesteld, is een goede zaak. Al wat de veiligheid kan verbeteren, moet men gebruiken. De signalisatie van obstakels op de weg kan beter. Zelf werd ik ten val gebracht door een andere renner, maar veel valpartijen zijn te vermijden. Men kan ook gebruik maken van vangnetten zoals in het skiën. Daar zou Remco Evenepoel wel baat bij gehad hebben. Wielrennen is een gevaarlijke sport. Het is aan de organisatoren en de renners om het gevaar tot een strikt minimum te beperken."

