Lampaert rijdt Ronde van Vlaanderen vanuit zijn kot

Medio maart werd de 104e editie van de klassieker uitgesteld vanwege de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum.

Naast Evenepoel, Van Aert en Van Avermaet, staan op de deelnemerslijst ook Oliver Naesen, Jasper Stuyven, de Tsjech Zdenek Stybar, Yves Lampaert, de Nederlander Mike Teunissen, Tim Wellens, Thomas De Gendt, de Australiër Michael Matthews, de Ier Nicolas Roche en de Italiaan Alberto Bettiol, die vorig jaar de Ronde van Vlaanderen won. DeRonde2020 zal komende zondag vanaf 15u30 te zien zijn op Eén, met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. Een uur later zal een virtuele winnaar gekroond worden.

"Bovendien zetten ook de deelnemende ploegen hun schouders onder dit unieke concept. Ze waren zonder aarzelen bereid mee te werken en doen dit bovendien gratis."

This is what De Ronde 2020: Lockdown Edition will look like on Sunday the 5th of April. #DeRonde2020 pic.twitter.com/sY8bxxUnS4

— Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 2, 2020