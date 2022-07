Lampaert tweede in Aalst, vandaag verwacht hij veel fans

Het drietal genoot van de sfeer en ambiance op dit eerste na-Tourcriterium in ons land. Zo'n 50.000 toeschouwers vonden de weg naar de Ajuinenstad.

Wie fel bejubeld werd, was ongetwijfeld West-Vlaming Yves Lampaert, de man die maandag tweede werd achter Philipsen. "Ik heb het eerste halfuur echt wel afgezien", aldus Lampaert. "Ik moest weer in het ritme komen en dat vergde dus wel wat tijd. Het publiek was laaiend enthousiast. Als je dan zo fel aangemoedigd wordt, dan vergeet je de pijn en de vermoeidheid. Dinsdag (vandaag, red) staat het na-Tourcriterium van Roeselare op mijn programma. Dat wordt eigenlijk voorafgegaan door een tijdrit en zo mag ik voor dat rondje mijn gele trui nog eens aantrekken. Het zal deugd doen. Een mooie herinnering aan de Tour, waar ik na de eerste dag leider was. En morgen in Roeselare verwacht ik nog een pak meer supporters, want dan koers ik eigenlijk in eigen streek."

Zware Tour

"Het is echt een heel zware Tour geweest. Ik heb er al enkele op mijn conto staan, dus ik kan wel wat vergelijken met andere jaren. Het was ook bijzonder heet. Met uitzondering van de tijdrit in Kopenhagen hebben we geen regen gezien", verduidelijkte Lampaert. Die tijdrit in Kopenhagen zal wel altijd in het geheugen gegrift staan van de renner in kwestie en zijn fans. "Tja, dat was me wat. Spectaculair. Ik kan die impact met niets vergelijken. Ik had die dag hele goede benen. Ik won de tijdrit en dan kreeg ik er nog eens die gele trui bij. De tweede dag moest ik die wel afgeven, maar wonnen wij de rit met Fabio Jakobsen. Het was toen twee op twee voor de ploeg. Er zijn teams die met minder uit Parijs gekomen zijn", stelde Lampaert.

Geen getekend contract

Tot op heden is er nog geen getekend contract voor een mogelijks verlengd verblijf van Lampaert bij 'The Wolfpack'. "Ik mag zeggen dat we een mondeling akkoord hebben. Het komt wel in orde. De duur? Dat is aan de ploeg om dat te communiceren. Ik voel me goed bij deze ploeg. Ik heb een blauw hart, het is als familie. Ik rijd dinsdag nog in Roeselare en dan trek ik naar Frankrijk om nog twee criteriums te rijden. Ik koppel die aan een korte vakantieperiode. Even de riem eraf. Mijn eerste competitiewedstrijd zal het EK worden, net als in 2019", besloot Lampaert.