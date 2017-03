Met Dwars door Vlaanderen is het klassieke wielervoorjaar bij ons vandaag pas echt begonnen. En zeker omdat de winnaar een West-Vlaming is. Yves Lampaert was de hele wedstrijd beresterk, ontsnapte net na Nokereberg en kwam solo over de streep. De eerste grote individuele zege voor de boerenzoon uit Ingelmunster, die zo ook prachtig het ploegwerk van Quickstep afmaakt. 't Is weeral feest in Waregem.