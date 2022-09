Lars Boven wint en is nieuwe leider

De Nederlander Lars Boven (Jumbo-Visma) heeft de tweede rit van de Flanders Tomorrow Tour gewonnen. Hij was in Staden sneller dan Tobias Andresen en Jelle Harteel.

De Flanders Tomorrow Tour is een organisatie van de Krekeldalvrienden uit Handzame, en wil Belgische beloften de kans geven om zich te meten met de internationale top in hun leeftijdscategorie. In Staden werd vandaag de tweede etappe gereden. Met een gemiddelde van 47 kilometer per uur werd het kaf snel van het koren gescheiden, zeker toen ook de hemelsluizen opengingen. 15 man raakten in een ontsnapping, en ondanks een late uitval van drie renners, ging dat groepje spurten voor de overwinning.

En daarin was Lars Boven dus de snelste, voor Tobias Andresen van DSM en Nieuwpoortenaar Jelle Harteel van Lotto-Soudal. Boven is ook de nieuwe leider. Hij neemt de gele trui over van Dries De Pooter, de winnaar van gisteren in Poperinge.

Morgen wordt deze driedaagse afgesloten met een tijdrit van 12,7 km in Koksijde, en een spurtersetappe over 124 kilometer in Handzame.