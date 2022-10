Lars Oreel heeft de Grote Prijs Jules Van Hevel op zijn naam geschreven. De Nederlander was in Ichtegem net iets sneller dan zijn medevluchter Warre Vangheluwe.

Oreel en Vangheluwe zijn de twee overblijvers van een kopgroep van 19, die de interclub in Ichtegem kleur geeft. In een langgerekte sprint is de Nederlander sterker dan de winnaar van vorig jaar Warre Vangheluwe. Luca De Meester wint de spurt van de achtervolgers, en mag mee op het podium.