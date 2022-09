Lars Vanden Heede wint Keizer der Juniores, slotrit is voor Hobbs

In Koksijde was er vanmiddag de afsluitende rit van de Keizer der Juniores. Normaal gezien een laatste test voor het WK, en ondanks de grote afstand toch met een sterke buitenlandse bezetting. Al beten die al twee keer de tanden stuk op de Belgen.

Lars Vanden Heede en Steffen De Schuyteneer hebben al netjes de prijzen verdeeld. Vanden Heede was de sterkste in Pittem, De Schuyteneer de sterkste tijdrijder in Wulpen deze morgen. De Olsenaar van Crabbé Toitures startte in de afsluitende etappe als leider met vijf seconden bonus.

Ploegleider Rik Devoogdt van Crabbé Toitures kent als geen ander het klappen van de zweep, en wil de eindoverwinning van zijn poulain niet meer uit handen geven. De ploegmaats van Vanden Heede controleren de slotwedstrijd, de leider zelf rijdt ook zeer alert mee voorin. Bij zowat iedere beklimming van de Hoge Blekker komt de Olsenaar als eerste boven. Vanden Heede houdt er sowieso al de bergprijs aan over.

Voor de eindzege krijgt hij ook al niet veel concurrentie. Aanvallen is bijna onmogelijk en dus krijgen we een massaspurt in Koksijde. Een kolfje naar de hand van de Brit Hobbs die het haalt voor Schröder en De Schuyteneer. De eindoverwinning in deze Keizer der juniores is voor Lars Vanden Heede.