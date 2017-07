Lasisi aan de slag bij BC Oostende

De 25-jarige international ondertekende een contract voor een seizoen (met optie op een extra seizoen) bij BC Oostende. De kampioen uit de Euromillions Basket League bevestigt het nieuws op de clubwebsite.

Lasisi maakte via de Leuven Bears, de stad waar hij werd geboren, zijn intrede in de hoogste klasse. Twee jaar geleden verhuisde hij naar Limburg United. Vorig seizoen maakte hij, vanaf januari, rond in de Franse Pro-A bij Le Portel. Bij Limburg United moest hij weg om disciplinaire redenen. Volgens Oostende heeft Lasisi (1m92) zijn volledige potentieel nog niet benut. "Hij scoort gemakkelijk, is atletisch en heeft grote defensieve mogelijkheden. Kortom: BC Oostende heeft de ambitie om van Lasisi een betrouwbare schakel in de ploeg te maken en hem naar een hoger niveau te brengen."