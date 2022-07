Laurens De Bock kiest voor Grieks avontuur

Laurens De Bock moet voor meer defensieve stabiliteit zorgen bij Atromitos FC, dat vorig seizoen twaalfde werd van de veertien ploegen in de hoogste Griekse voetbalafdeling. De 29-jarige De Bock kwam in de zomer van 2020 op huurbasis over naar Zulte Waregem van het Engelse Leeds United. Sindsdien speelde hij 62 wedstrijden in het shirt van Essevee, waarin hij twee doelpunten scoorde en drie assists wist te geven. De Bock was de voorbije jaren een vaste klant op de Belgische velden en speelde in totaal 229 wedstrijden in de hoogste voetbalafdeling van ons land. Met Club Brugge werd hij zowel in 2016 als in 2018 landskampioen en won hij de beker in 2015. Dat laatste was hem in 2012 ook al gelukt met het voormalige KSC Lokeren.