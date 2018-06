Laurent Guyot nieuwe trainer Cercle

Als professionele speler kende hij een rijkgevulde carrière waarin hij 300 wedstrijden speelde bij onder meer FC Nantes, een ploeg waarmee hij in seizoen 1994-1995 kampioen van Frankrijk werd, daarna volgden nog Toulouse en Guingamp, waar hij zijn carrière afsloot.

Daarna was Laurent Guyot vier seizoenen lang beloftentrainer van les Canaris (FC Nantes). Vervolgens ging hij in Ligue 1 als hoofdtrainer aan de slag bij Boulogne-Sur-Mer, waarna Sedan volgde in Ligue 2. Nadien werkte hij met de grootste Franse talenten bij de Franse nationale jeugdselecties U16 en U17. Aansluitend werd Laurent Guyot in 2015 directeur van het opleidingscentrum van Toronto FC, een club uitkomend in de Major League Soccer, waar hij in januari 2018 beloftencoach werd. Deze functie ruilt hij nu in om hoofdtrainer te worden van Cercle Brugge.

Ambitie

“Ik ben trots om de nieuwe trainer van Cercle Brugge te zijn. Al vanaf de eerste gesprekken die ik met de bestuurders voerde, begreep ik de ambitie van dit project en kon ik constateren dat deze ambitie perfect overeenstemt met mijn visie. Ik kan niet wachten om aan mijn nieuwe missie te beginnen", aldus Guyot.

