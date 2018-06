Laurent Guyot officieel Coach Cercle Brugge

Begin juni raakte al bekend dat Laurent Guyot de beloften van Toronto zou verlaten voor Cercle Brugge, maar vandaag is hij ook echt voorgesteld als nieuwe coach. De Fransman werd in 1995 Frans kampioen met Nantes. Bij Cercle volgt hij Franky Vercauteren op.

Cercle Brugge heeft grote ambities voor zijn terugkeer in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. De promovendus wil een plaatsje in de top 10 veroveren en rekent daarvoor op een nieuwe coach, nieuwe staff en nieuwe spelers. Die spelers komen bijna allemaal uit AS Monaco. Dat is niet onlogisch, want Cercle Brugge is de satellietclub van de Franse eersteklasser.