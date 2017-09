Lauryssen wint chaotische Halven van Damme

De Halven van Damme, een halve triatlon waar ook duatleten aan kunnen deelnemen, is dit jaar niet van een leien dakje gelopen. Triatleet Geert Lauryssen uit Sint-Lenaarts won gisteren de clash der titanen, maar dat was niet meteen duidelijk.

Voor Lauryssen waren immers al twee atleten aan de finish op de markt van Damme gepasseerd. Op het loopparcours zijn een aantal pijltjes verdwenen en dat zorgt voor een verwarrende slotfase van de wedstrijd. “De markeringen van een deel van het parcours zijn weggehaald. Wie dat gedaan heeft of waarom, ik heb er het raden naar”, zegt organisator Sixten Mergaert.

De verwarring zorgt ervoor dat enkele atleten verkeerd lopen. Jammer, want de meeste onder hen hadden een mooie start gemaakt. Duatleet Rik Thijs is één van die toppers. Hij overschrijdt als eerste de finish op de markt van Damme, maar hoort meteen dat hij niet tot winnaar zal worden uitgeroepen. Ook triatleet Bram Van de Plas, die even later aankomt, wordt niet tot winnaar uitgeroepen. Een bitter pil na vier uur afzien in de regen.

Geert Laureys werkt de halve triatlon af in 4 uur en 10 minuten. Frederik Christiaens wordt eerste duatleet in een tijd van 4 uur en 15 minuten.