Lecluyse eindigt als laatste in finale 200m schoolslag

Fanny Lecluyse tikte in het Tokyo Aquatics Centre als achtste en laatste aan in 2:24.57, ruim een seconde boven haar Belgische record. Lecluyse schoot snel uit de startblokken en kwam na 50 meter als vierde door. Halfweg moest ze twee plaatsen vrijgeven, waarna ze verder wegzakte en uiteindelijk als achtste en laatste finishte op ruime afstand van de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker, die goud won met een nieuw wereldrecord (2:18.95).

"In de laatste 50 meter ben ik gekraakt. Maar ik kan mezelf niets verwijten, heb alles geprobeerd. Ik ben blij dat ik deze finale heb gehaald", reageerde ze. "Het is fijn dat ik mijn derde Olympische Spelen met een finale kan afsluiten. Het is een beloning voor al het werk dat ik en mijn team hebben geleverd." De 29-jarige Lecluyse bevestigde opnieuw dat ze niet van plan is door te gaan tot Parijs 2024, maar het zwempak gaat nog niet meteen de kast in. Na een welverdiende vakantie richt ze haar vizier in eerste instantie op wedstrijden in klein bad. "Ik blijf zeker nog verder zwemmen. Ik kan alleen zeggen dat ik niet de volgende Olympische Spelen zal doen. Verder weet ik het nog niet. Alles is mogelijk."