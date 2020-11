Lecluyse mikt op finaleplaats in Tokio

Op 15 maart zwom Fanny Lecluyse voor het laatst een competitiewedstrijd. Toen werd ze vierde op de 200 meter schoolslag in Edinburg. Na de lockdown en het uitstellen van de Olympische Spelen moest ze ook nog eens op zoek naar een ander zwembad om te trainen.

Lecluyse probeert alles positief te benaderen, onder invloed van haar vriend, wielrenner Victor Campenaerts. Een finaleplaats in Tokio is de betrachting, en daarin is alles mogelijk, klinkt ze ambitieus. Bekijk het videoverslag hierboven.