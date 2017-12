Fanny Lecluyse is gisteren zevende geworden in de finale van de 50 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen kortebaan.

De 25-jarige West-Vlaamse tikte in Kopenhagen aan in 30.11. Daarmee bleef ze 37 honderdsten boven haar Belgisch record (29.74). De 20-jarige Litouwse Ruta Meilutyte zwom in 29.36 naar goud, voor de Finse Jenna Laukkanen (29.54) en de Zweedse Sophie Hansson (29.77). Twee jaar geleden veroverde Lecluyse zilver in het Israëlische Netanya. Daar moest ze alleen Laukkanen voor laten gaan.