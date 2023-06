Leendert Desmet enige Belg op WK zwemmen voor doven

Leendert Desmet uit Veldegem mag in augustus als enige Belg deelnemen aan het WK zwemmen voor doven en slechthorenden. Leendert is bijzonder trots op z'n selectie, al is er ook een minder leuke kant aan.

De selectie voor het WK is een hele eer voor Leendert en zijn zwemclub Thor, maar tegelijkertijd ook een zware dobber. Alle kosten zijn voor eigen rekening, en daarom heeft de zwemclub uit Torhout een crowdfunding opgezet om zijn droom te kunnen waarmaken. "Er is voorlopig geen steun. Binnen twee jaar zijn er de Deaflympics, en daar komt het BOIC in tussen, maar voor een WK en een EK zijn er geen subsidies. Alles is op kosten van de papa en de mama, en de club. Met een crowdfunding willen we 5.000 euro bijeen krijgen. Dat dekt de kosten voor de vliegreis voor hemzelf en de trainer en hun verblijf", legt voorzitter Carl Desmet uit.

Eerst BK

Leendert wil graag de finale op het WK halen en volgens de richttijden zou hij daar wel eens in kunnen slagen. Het wordt hoe dan ook een avontuur, en een drukke zomer. Eerst gaat Leendert op stage, en zwemt hij nog het Belgisch kampioenschap.