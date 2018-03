Lefevere rallysprint van Moorslede

Het was Bert Coene die het best opende op het natte parcours. Delen van het parcours stonden volledig blank maar de organisatie liet begaan. De West-Vlaming waadde als het best door de openingsproef, maar toen het parcours uitdroogde namen de meer krachtige Porsches over.

Andy Lefevere nam vlot over en gaf de kop niet meer uit handen in zijn Porsche GT3. Hij debuteerde in die wagen. Paul Lietaer werd uiteindelijk tweede en meteen ook eerste bij de historics. In zijn Subaru Legacy eindigde hij op 15,6 seconden. Gunter Monnens plaatste een twee Porsche op het podium op 18,6 seconden. Bert Coene viel uiteindelijk net naast het podium in zijn Mitsubishi Lancer Evo X. Joost Vanbeveren eindigde vijfde in zijn Mitsubishi Lancer. Revelatie was weerom Gilles Pyck die als zesde over de meet kwam in de Peugeot 208 R2, als eerste voortrekker. Pyck is pas 21 jaar, en wordt aanzien als grote belofte.