Legendarische stadionomroeper Antwerp is West-Vlaming

Promoveert Roeselare of Antwerp naar eerste klasse? Beide clubs strijden zaterdag in een duel om een plaats bij de grote jongens. Één man is alvast doodnerveus: Daniel Vuylsteke (81), West-Vlaming en al 44 stadionomroeper bij Antwerp.

In de jaren zeventig verving Daniel zijn voorganger en ondertussen is hij nog steeds de man achter de microfoon op de Bosuil. Het is zijn grootste droom om zijn club opnieuw in eerste klasse te zien, dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Daniel is een West-Vlaming uit Tielt die als leraar geschiedenis in Borgerhout samen met collega’s regelmatig naar Antwerp ging kijken. De liefde voor de club groeide en op een dag vroeg zijn voorganger of hij een wedstrijd kon overnemen. Ondertussen is Daniel nog steeds stadionomroeper en erg geliefd bij de supporters.