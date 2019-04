Op de 28e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft leider Oostende zondag vlot met 97-67 gewonnen van Mechelen.

Bij de rust was het verschil al dudelijk: 45-31. In elk kwart toonde de landskampioen zich het sterkst: 27-15, 18-16, 31-19 en 21-17. Met 24 punten en 8 rebounds was de Jamaicaanse center Shevon Thompson de architect van de Oostendse zege.

Oostende blijft leider

In de stand heeft Oostende nu vier punten voor op Antwerp, dat maandag Charleroi ontvangt en ook nog een inhaalwedstrijd te goed heeft, Brussels is eveneens op vier punten derde. Naast Antwerp-Charleroi, staat maandag ook nog Leuven-Aalstar op het programma.