Leider Club Brugge blijft foutloos op verplaatsing

De competitieleider stond bij de rust aan de Gaverbeek 0-1 voor na een doelpunt van David Okereke, zijn tweede in evenveel wedstrijden na een droogte van elf weken. Het doelpunt kwam tot stand na een potje eentijdsvoetbal in de lucht van de Bruggelingen, via Eder Balanta en Ruud Vormer - de negende assist voor de Brugse aanvoerder - werd Okereke aangespeeld, die knap afwerkte. De uit de Italiaanse tweede klasse overgekomen Nigeriaan had voor de rust altijd een tweede keer moeten scoren, maar faalde oog in oog met Essevee-doelman Sammy Bossut. Zo bleef Zulte Waregem in leven en vlak na de kampwissel werd er al een stevig waarschuwingsschot afgevoerd, toen de gelijkmaker van Gianni Bruno wegens buitenspel werd afgekeurd. Pas diep in de toegevoegde tijd nam invaller Mbaye Diagne met de 0-2 de laatste twijfels weg.

Voor Zulte Waregem was het de tweede thuisnederlaag van het seizoen, de Bruggelingen blijven buitenshuis foutloos. Na twaalf wedstrijden staan er dertig punten op de teller, drie meer dan eerste achtervolger Standard, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft.