Leider Knokke maakt geen fout

In de tweede amateurklasse ontving Harelbeke zondagmiddag Knokke in het Forestierstadion. Knokke won met 1-3.

De wedstrijd begon met balbezit voor Knokke, maar de eerste kans kwam er pas na een kwartier. Declerck geraakte niet voorbij doelman Degrendel. Op het halfuur zette Vandewalle Knokke op voorsprong: 0-1. Even later ging de verdediging van de bezoekers in de fout. De ref beslist dat de bal over de lijn is: het staat 1-1. Dat is ook meteen de stand bij de rust.

Tijdens de rust gaat Knokke-coach Van Borm verhaal halen bij de ref over de tegentreffer. Hij krijgt rood, en moet de tweede helft volgen van op de tribune. Zijn ploeg komt opnieuw op voorsprong dankzij een doelpunt van De Sutter: 1-2. Amper 2 minuten later legt Laref de eindstand vast: 1-3.

Knokke pakt zo 15 op 15, Harelbeke blijft achter met 0 op 9.