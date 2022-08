Leider Neuville moet opgeven in rally Ieper

De Belg Thierry Neuville leek als leider de slotdag van de rally van Ieper in te gaan, maar na een crash ligt hij uit de race. Hij zal zijn titel in de Belgische manche van het WK niet kunnen verlengen.

In de voorlaatste rit van de dag liep het mis voor de Waalse wereldtopper. Hij schoof van het wegdek in een bocht in Wijtschate en belandde daar in de gracht. Aangezien het duo er ongeschonden uitkwam en toeschouwers de auto vlot weer rechttrokken, probeerden de piloten hun race voort te zetten. Al snel bleek dat de voorkant van de wagen te zwaar beschadigd was. Neuville stond na de eerste dag bovenaan de tussenstand en behield zijn leidersplaats de hele zaterdag lang tot het incident.

Overkop

Eerder op de dag kwamen de Ier Craig Breen en zijn copiloot Paul Nagle met de schrik vrij nadat hun wagen uit de bocht vloog, in de gracht tuimelde en overkop ging. Beiden wisten uit het voertuig, dat ondersteboven naast de weg lag, te klimmen. Het droge gras aan de voorkant van de wagen vatte vuur, maar omstaanders doofden het met gieters en ook de bemanning zette een brandblusapparaat in. De wedstrijd werd stilgelegd. Het Ierse team zag een eventuele knappe eindplaats in rook opgaan.

De Est Tänak prijkt na twee dagen op de eerste plaats gevolgd door de Brit Evans en de Fin Lappi. Zondag staan de laatste vier ritten van de manche van Ieper op het programma.