Leider Oostkamp trekt aan langste eind tegen Torhout

In derde nationale ging leider Oostkamp op bezoek bij Torhout, de tweede in de stand. Het verrassende Oostkamp haalde 28 op 30 en heeft maar liefst tien punten voorsprong op Torhout, dat wel z'n laatste 6 matchen kon winnen.

Torhout blaakte van vertrouwen na zes keer winst op rij. Het is dan ook de thuisploeg die als eerste de neus aan het venster stak met een poging van Taillieu. Beide ploegen spaarden elkaar duidelijk niet. Vooral de harde duels en het fysieke spel namen de bovenhand in de eerste helft, kansen waren er nauwelijks te noteren. Op slag van rust lukte het wel voor de thuisploeg. Ballegeer zette met de 1-0 ook meteen de ruststand op het scorebord.

Torhouts blok kraakt in het slot

Na de rust nam Oostkamp de touwtjes in handen, al stuitte het daarbij op een Torhouts blok. Met nog een kwartier op de klok vertoonde het groen-zwarte blok enkele barstjes en daar profiteerde Oostkamp goed van. Vanheeren krulde de 1-1 in de verste hoek. Oostkamp scoorde dit seizoen gemiddeld bijna 3 doelpunten per match, de kans was bijgevolg groot dat er nog een tweede doelpunt zou vallen. En zo geschiedde ook. Torhout verkeek zich op een lange bal richting Cannoot. Hij twijfelde niet en knalde de winning goal netjes binnen.