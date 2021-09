"Leipzig wordt heel kort dag voor Vormer", bevestigt Club-coach Clement

Club-coach Philippe Clement bevestigde donderdag dat Vormer zeker out is voor het competitieduel thuis tegen OH Leuven van morgen en dat ook het treffen tegen Leipzig, volgende week dinsdag in Duitsland, moeilijk wordt. "Leuven zal hij sowieso missen en Leipzig wordt heel kort dag. Maar ik wil niet op de zaken vooruitlopen en nog niet over Leipzig nadenken. Nu is het volledige focus op de wedstrijd tegen Leuven", stelde Clement. Vormer werd in de eerste groepsmatch tegen PSG, waar Club voor eigen publiek een knap 1-1 gelijkspel uit de brand sleepte, door Clement verrassend uit het team gelaten. Daarna zou de 33-jarige middenvelder wel in de basis komen voor de competitiematch tegen Charleroi, waar de kampioen in extremis met 0-1 won, maar Vormer moest afhaken met pijn aan de achillespees. Intussen gaat het "een heel stuk beter" volgens Clement. "De verwachting is dat hij in de loop van volgende week kan aanpikken. Maar we gaan geen risico's nemen. Het probleem moet opgelost zijn."