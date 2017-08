Leko: "Enige wat telt is winnen"

Vanavond volgt voor Club Brugge al een eerste moment van de waarheid in het nog prille nieuwe voetbalseizoen. Op het veld van het Turkse Istanboel Basaksehir hoopt Blauw-Zwart zich te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. "Het belangrijkste is om de match te winnen", is coach Ivan...

In de heenwedstrijd, vorige woensdag in Jan Breydel, schoot Club uitstekend uit de startblokken. Via goals van Dennis en Denswil kwam de thuisploeg snel 2-0 voor. Basaksehir keerde de rollen na rust echter om en met drie treffers in een kwartier leek de Turkse vicekampioen de schaapjes op het droge te hebben. Stefano Denswil, met een tweede rake vrije trap, sleepte alsnog de 3-3 uit de brand.

Het team van Ivan Leko tankte zaterdag op de eerste speeldag in de Belgische competitie flink wat vertrouwen. Lokeren bleek op Daknam geen partij voor Club (0-4). De West-Vlamingen hopen die lijn in Istanboel door te trekken, maar kunnen alvast niet rekenen op Laurens De Bock. De linksachter is geblesseerd. Wie hem vervangt, wilde Leko dinsdagavond tijdens een persmoment niet kwijt. "Het belangrijkste is niet wie er begint, wel wat we als team presteren", zei de Kroaat. "Ik was blij met de prestatie tegen Lokeren, maar er zijn geen elf titularissen. We zullen iedereen in de kern nog kunnen gebruiken."

Wat woensdagavond telt is winnen, stelde de Clubcoach. "Dat kunnen we doen door de organisatie te behouden, respect te tonen en alles te geven. Bovendien moeten we discipline hebben, zowel met als zonder bal", ging Leko verder. "We zullen op onze manier spelen, dus niet alleen aanvallen, maar tegelijkertijd ook het evenwicht zoeken. We zullen absoluut alles doen om de match te winnen. Lukt het, dan is dat het perfecte scenario. Lukt het niet, dan moeten we gewoon focussen op de volgende wedstrijd."

Voor Club Brugge wordt het de 299e Europese wedstrijd. Bij kwalificatie stoot de vicekampioen door naar de vierde en laatste voorronde van het kampioenenbal. In die play-offs kan een klepper als Sevilla, Napoli of Liverpool uit de bus komen. Ook Dinamo Kiev en Ajax, als zij zich plaatsen, horen tot de potentiële tegenstanders.

Indien Club over de Turkse horde struikelt, wacht het vangnet van de Europa League. De Bruggelingen gaan dan als beschermd team de trommel in bij de loting van de play-offs voor de tweede Europese beker.

Fotogalerij training