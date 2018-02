Leko wil van geen 'dip' horen

Club Brugge-trainer Ivan Leko wil het woord dip niet in zijn aanwezigheid horen vallen. De cijfers die Club kan voorleggen de jongste maand zijn nochtans niet zo rooskleurig.

Er was wel de thuisoverwinning tegen KV Oostende, maar op verplaatsing liep het niet echt lekker. Een mirakelgelijkspel op Antwerp, en kansloos verliezen op Standard en op Gent. Toch wil Ivan Leko niet van een dip of zelfs dipje horen.

Leko: “Het is niet omdat Club Brugge twee wedstrijden na elkaar heeft verloren, dat al het goede van de voorbije maanden opeens in de vuilnisbak verdwijnt. Ik ben ervan overtuigd dat mijn spelers zondag tegen Charleroi met een reactie zullen komen.”

Maar de analyse is gemaakt, en duidelijk. Teveel verschuivingen achterin maken de ploeg kwetsbaar, en bovendien vinden de andere ploegen steeds betere oplossingen voor het systeem-Leko. Zondag weten we meer. Dan komt Charleroi op bezoek, in de bekerwedstrijd werden de Karolo’s verpletterd door Club Brugge.