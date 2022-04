Lendeledenaar Alec Segaert wint PK tijdrijden in Ruddervoorde

De wijk Baliebrugge in Ruddervoorde was vandaag opnieuw het decor voor het provinciaal kampioenschap tijdrijden. Alle categorieën komen aan bod, maar het was toch vooral uitkijken naar de beloften, met wereldtopper Alec Segaert uit Lendelede aan de start.

Europees kampioen, en vice-wereldkampioen bij de juniores, de adelbrieven van Alec Segaert in het tijdrijden zijn indrukwekkend. Onlangs werd hij nog tweede in de TT van de Triptique na de Italiaan Milesi, maar in Ruddervoorde wil hij voor de eerste plaats gaan.

"Nog geen keizer, wel topfavoriet"

"Er was een keizer die zei: 'hij kwam, hij zag en hij overwon'. Ik ben nog steeds geen keizer, maar ik was wel topfavoriet. Tijdens de tijdrit had ik echt een goed gevoel. Een mooie overwinning erbij, een kampioenentrui is altijd leuk om te winnen, dus ik ben zeker tevreden", vertelt Alec na de wedstrijd.

Tegenstand komt er vooral uit de hoek van Elevate Home Solution-Soenens, met een sterke Robin Orins, die na twee van de drie rondes wel al meer dan een halve minuut moet toegeven. Zijn ploegmaat Gust Lootens doet het ook uitstekend, hij wordt derde.

Elite zonder contract

De elite zonder contract krijgen ook drie rondes voorgeschoteld, en daarin is Torsten Demeyere nipt de betere van Filip Speybrouck. Antony Debuy is de derde op het podium.

"Ik heb het gehaald, en dat is het belangrijkste. Ik voelde dat ik echt een goede dag heb", zegt Torsten. "Het was ook een beetje revanche op de pech van gisteren in Paris-Camembert. Daar was ik echt op gebrand. Het was een korte nacht, maar als je echt gemotiveerd bent, kun je je daar wel over zetten."

Seppe Leman staat lang met de beste tijd achter zijn naam bij de juniores, maar moet dan toch het hoofd buigen voor deze Brent Baert van de Jonge Renners Roeselare. Bij de vrouwen was de zege voor Julie Sap.