Lennert Cappan wordt provinciaal kampioen bij beloften

In het open kampioenschap in Moorslede, kwam de renner uit Ingelmunster als tweede over de eindmeet, maar wel als eerste West-Vlaming. Genoeg dus voor de West-Vlaamse titel. In Moorslede kregen de renners 135 kilometer verdeeld over 15 ronden voorgeschoteld. In de eerste wedstrijdhelft probeerden enkele renners een aanval te forceren, maar de koers bleef gesloten.

Pas in de negende ronde slagen twee renners erin om de wedstrijd een nieuwe wending te geven. Jens Vanoverberghe en Justin Houtekier braken de koers open en zagen een ronde later nog negen renners aansluiten: Warre Vangheluwe, Frank Van den Broek, Benoit Claus, Brent Van Mulders, Jonas Bresseleers, Michiel Nuytten, Luca De Meester, Victor Vercouillie en Lennert Cappan.

De rest van de deelnemers leek uitgeschakeld, maar dat was buiten een sterk trio van Dovy Keukens-Frans Cycle Center gerekend. Kenneth Verstegen maakte uiteindelijk als enige de sprong naar voren. In de slotronde zagen we nog enkele uitvalspogingen*, maar niemand geraakte weg. De twaalf spurtten voor de zege. Oost-Vlaming Luca De Meester toonde zich de snelste, voor Lennart Cappan die de West-Vlaamse titel pakte.