Na een eerste helft zonder doelpunten opende Garcia de score aan de Kehrweg. Vanop de stip maakte hij de 1-0. Enkele minuten daarvoor had Blondelle wel rood gekregen bij de thuisploeg. Met een man meer kon Leye amper twee minuten na het openingsdoelpunt al de gelijkmaker scoren. En even later (72') was het erop en erover voor Zulte Waregem. Alweer Leye scoorde met het hoofd de 1-2. Diep in de toegevoegde tijd zette invaller Mühren de 1-3 op het bord.