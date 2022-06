Leye voorgesteld bij Essevee

De vorige trainers Davy De fauw en Timmy Simons hebben de club verlaten. Voor de tweede keer op vijf maanden tijd is er dus een nieuwe trainer bij Zulte Waregem. Dat zijn ze hier niet gewoon. Maar Leye is hier niet vergeten. Hij moet zorgen voor - het belangrijkste woord in de hele voorstelling: stabiliteit. Belangrijke taak voor Leye is: opnieuw spelers op het veld brengen die willen werken. Liefst nog jonge spelers, ook uit de academie. Geen vedetten maar boeren, zegt ceo Eddy Cordier.

Mbaye Leye brengt zijn staff mee van bij Standard. De komende dagen zullen er ook nieuwe spelers landen aan de Gaverbeek. Tot slot, ook met Francky Dury had Leye - die hier ooit met slaande deuren vertrok - een goed gesprek.