Op het wereldkampioenschap roeien in Racice hebben Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert zich kunnen kwalificeren voor de kwartfinale in de lichte dubbel twee.

De Brugs-Oostendse combinatie wordt pas vierde in de tweede manche na boten uit Noorwegen, Oekraïne en Oostenrijk, in een tijd van 6 minuten 29 seconden en 60 honderdsten. Maar dat is voldoende voor een plaatsje in de kwartfinale van woensdag.