Limbombe in selectie Rode Duivels

Voor de 23-jarige winger van Club Brugge is het zijn eerste selectie.

Radja Nainggolan (AS Roma), met wie Martinez een moeilijke relatie heeft, werd eveneens geselecteerd. Christian Benteke, minder op dreef bij Crystal Palace, maakt dan weer geen deel uit van de 28-koppige groep die de bondscoach vrijdag bekendmaakte in Tubeke.

Na de oefengalop tegen Saoedi-Arabië volgen begin juni voor de Duivels nog drie wedstrijden in hun voorbereiding op het WK, tegen respectievelijk Portugal (2/6), Egypte (6/6) en Costa Rica (11/6). Op maandag 18 juni gaat het echt om de knikkers met de eerste groepsmatch in Sotsji tegen Panama.

