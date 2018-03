Limbombe verlengt contract bij Club

De 23-jarige flankaanvaller speelt sinds de zomer van 2016 in het Jan Breydelstadion en ondertekende er destijds een contract voor vier seizoenen. Limbombe speelde zich al snel in de gratie van de supporters, maar wist toch vooral dit seizoen onder Ivan Leko te overtuigen, met vijf doelpunten en zeven assists.

"Het doet deugd dat het bestuur, de staff en de hele ploeg vertrouwen hebben in mij en dit tonen met deze contractverlenging", klinkt het bij de speler. "Vorig seizoen had ik enkele moeilijkere maanden met mijn blessure, maar ik ben terug op niveau gekomen dankzij de steun van de hele club. Dit jaar voel ik mij fysiek terug top en het voelt goed om dit te kunnen tonen op het veld. We hebben dit jaar als team al mooie dingen bereikt, maar zijn er nog lang niet, al moeten we niemand vrezen en er vol voor blijven gaan."

De beloftevolle Limbombe maakte onder Franky Vercauteren bij KRC Genk op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Jupiler Pro League, maar kon zich bij de Limburgers niet opwerken tot vaste waarde. De 23-jarige Mechelaar van Congolese origine vond in januari 2014 op huurbasis onderdak bij SK Lierse. In de daaropvolgende zomer verkaste hij voor drie seizoenen naar de toenmalige Nederlandse tweedeklasser NEC. Met 14 doelpunten en 9 assists leidde Limbombe de club uit Nijmegen naar de Eredivisie.