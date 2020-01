Liverpudlian voor Cercle Brugge

Christie-Davis is een 22-jarige Welshman. Na de jeugdreeksen van eerst Brighton en daarna Chelsea te hebben doorlopen, maakte Christie-Davies in juli 2018 de overstap naar Liverpool, waar hij als beloftespeler ook vaak met de A-kern onder leiding van Jurgen Klopp meetrainde. Vorige maand nog, tijdens het Carabao Cup duel tegen Aston Villa, begon Christie-Davies als basispion aan de partij. Nu kiest Christie-Davies voor een nieuwe uitdaging in de Jupiler Pro League bij Cercle Brugge. Hij sluit binnen de kortste keren bij de spelersgroep in Malta aan.

bron : www.cerclebrugge.be