LIVESTREAM 20u30: Wordt BC Oostende kampioen?

BC Oostende was in de halve finales veel te sterk voor Aalstar, Antwerp Giants schakelde Charleroi uit.

Best of Five

Oostende begint zaterdag in eigen zaal aan de best of five. Maandag 11 juni wordt er in Antwerpen gespeeld, woensdag 13 juni opnieuw aan de kust. Indien nodig volgen daarna nog duels op vrijdag 15 juni in Antwerpen en op zondag 17 juni in Oostende. Antwerp kan na het seizoen 1999-2000 een tweede keer kampioen worden. Oostende gaat voor een negentiende titel, de zevende op rij.

Volg live via focus-wtv.be

Alle finalewedstrijden worden via livestream uitgezonden op focus-wtv.be, weliswaar met tien minuten vertraging.