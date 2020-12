Livestream: Knack Roeselare - Aalst

Competitieleider Knack Roeselare staat vanavond voor een zware verplaatsing. In een uitgestelde wedstrijd van de vijfde speeldag trekken de West-Vlamingen naar Aalst, dat derde staat in de stand. Roeselare verdedigt er zijn ongeslagen positie. Met 20 op 21 verloren de mannen van Steven Vanmedegael dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. Aalst is al langer de runner-up na het duo Maaseik-Roeselare en heeft, met een wedstrijd meer gespeeld, ook nu opnieuw de derde plaats in handen. De Oost-Vlamingen wonnen vorig weekend thuis van Waremme maar verloren een week eerder met 1-3 van Maaseik.

Voor Roeselare breekt een erg drukke decembermaand aan. Volgende zaterdag volgt al de kwartfinale in de beker, tegen Gent. Nadien speelt Knack nog twee competitiewedstrijden (opnieuw tegen Gent en tegen Waremme) om tussen 15 en 17 december in de eigen Tomabelhal het Champions Leaguetornooi tegen Modena, Kemerovo en Warschau aan te vatten.