Loïc Schwartz verkozen tot basketspeler van het jaar

De basketbalspeler Loïc Schwartz die bij FILOU Oostende speelt heeft dit jaar de 'EuroMillions Basketball Award' gewonnen onder de categorie 'Belgian player of the year'.

Vandaag werden de winnaars van de 'EuroMillions Basketball Awards' bekend gemaakt tijdens de rust van Telenet Giants Antwerp vs FILOU Oostende op Sporza en RTBF Auvio.

Binnen de categorie 'Belgian player of the year' vallen 2 spelers van FILOU Oostende in de prijzen. Loïc Schwartz staat op een met 101 punten en Pierre-Antoine Gillet mag de tweede prijs in ontvangst nemen met 89 punten.

Dario Gjergja, ook van FILOU Oostende, wint ook de tweede prijs met 86 punten maar dan in de categorie 'Coach of the year'.