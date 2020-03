Lockdown Italië brengt onzekerheid in sportwereld

De lockdown in Italië door het coronavirus zorgt voor nog meer onzekerheid in de sportwereld. Verscheidene wedstrijden zijn al afgelast en op een panelgesprek in Roeselare blijkt dat topsporters en coaches er ook niet gerust op zijn. Wij spraken met Hendrik Tuerlinckx en Patrick lefevere.​

Een panelgesprek over medische begeleiding in de topsport gaat eerst en vooral over het coronavirus. Volleybalclub Knack Roeselare moet woensdag naar Italië voor de terugwedstrijd in de Champions League tegen Civitanova. Maar vertrekt Roeselare wel? “Op dit moment is dat heel twijfelachtig”, legt speler Hendrik Tuerlinckx uit. “Er is nog geen officiële uitspraak over gedaan. Wel weten we dat het zeker in twijfel getrokken wordt. Zowel door ons als team, zijn we niet te happig om daar naartoe te vertrekken. Maar natuurlijk is het niet aan ons om die beslissing te maken.”

De Italiaanse premier Conte kondigde zaterdag een volledige lockdown aan voor de noordelijke regio’s van het land, maar Civitanova ligt al dichter bij het zuiden van Italië. “Ik heb gisteren ook vernomen dat ook die regio meer en meer getroffen worden. Het ligt dus wel meer en meer in die risicozone. Naar mijn gevoel en ook van de medische cel van de club komt er een negatief reisadvies”, vervolgt Tuerlinckx.

Patrick Lefevere: “Ik denk dat het gewoon een beetje paranoia is.”

Italië is het zwaarst getroffen en heeft alle wielerwedstrijden afgelast. Maar mogelijk komt het hele wielervoorjaar op de helling te staan als het coronavirus zich verder over heel Europa verspreidt. Dit als meer regio’s in quarantaine gaan of een negatief reisadvies krijgen.

“Italië heeft het virus onderschat en ze waren er niet klaar voor”, vat Patrick Lefevere aan. “Dan zijn ze natuurlijk beginnen panikeren. Maar wij doen al langer aan preventie. Wij doen dat al 2 jaar in de bus. Op alle tafels met eten staat er ook ontsmettingsmiddel. Iedereen let op wat hij doet en meer kunnen we niet doen.”

Voor de economie wordt het coronavirus een flinke aderlating, maar ook voor de sport is het een opdoffer. “Het slaat hard toe en het is spijtig dat wij als wielersport getroffen zijn. Koers gebeurt in de open natuur en ik denk niet dat virus rondvliegt in de natuur. Ik denk dat het gewoon een beetje paranoia is”, besluit Lefevere.

Hoe dan ook, het is niet gedaan. En de vraag is of het ergste nog moet komen?

