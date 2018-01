Lombaerts verlaat trainingskamp KVO

De verdediger kwam gisteren in de oefenwedstrijd tegen Stuttgart (5-2 nederlaag) in het Spaanse La Manga na vijf minuten slecht neer op zijn borstkas. Bij testen in een ziekenhuis in Cartagena kwam niets aan het licht. Toch moet Lombaerts het de komende dagen rustig aan doen, zo meldt KVO. "We willen geen risico nemen en over enkele dagen heeft Nicolas in België dan een tweede controle", stelt dokter Chris Goossens. "Als ook die controle in orde blijkt, kan hij snel weer aansluiten bij de groep." Lombaerts speelde dit seizoen tot dusver twintig wedstrijden voor de huidige nummer dertien in de Jupiler Pro League.