Loodzware loting voor Club Brugge: "Goed voor de supporters"

Club Brugge krijgt het zwaar te verduren in de Champions League. De Bruggelingen kwamen in groep A terecht bij Manchester City, Paris Saint-Germain en Leipzig.

"Een loting die heel zwaar is voor Club Brugge", aldus trainer Philippe Clement op de website. "Maar ook prachtig voor de supporters. "Ik had op voorhand geen droomloting, maar deze is wel de zwaarste die je kon hebben. Het is geweldig voor onze supporters dat ze deze sterren te zien zullen krijgen. Hopelijk mogen ze ook mee op verplaatsing, want ze verdienen het ook na zo lang gewacht te hebben om er weer bij te zijn. We zullen ze ook nodig hebben". "We gaan zorgen voor een competitieve ploeg van onze kant. We willen onze kwaliteiten laten zien en gaan er vol voor. Je moet natuurlijk realistisch zijn, het is een enorm zware loting."

Naar een ontmoeting met succescoach Pep Guardiola kijkt Clément ook uit: "Hij is een coach die vele andere geïnspireerd heeft en die zijn manier van voetballen bij verschillende ploegen heeft geïmplementeerd."

Ook voor Leipzig heeft coach respect. "Deze ploeg is misschien voor de buitenwereld, voor de supporters, minder 'sexy', maar als je voor Dortmund eindigt op een tweede plek, weet je het wel. Ook dat is een zware klepper".