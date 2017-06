320 Deelnemers trokken zaterdagmorgen hun loopschoenen aan om over de nieuwe snelweg te lopen. De sportievelingen konden kiezen tussen de 8 of 16 kilometer. De loop is éénmalig en uniek, want eind augustus gaat de A11 open voor het verkeer. Dan volgt er een groot feest om de betere ontsluiting van de haven te vieren.