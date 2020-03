Er zit ruis op de lijn tussen de Chinese eigenaars en de nieuwe investeerders uit Brazilië. Die willen pas volgend jaar met geld over de brug komen. Maar er is nu dringend geld nodig, want volgens spelersvakbond Sporta zijn de spelers al twee maanden niet meer betaald. En voor de licentie moet Roeselare nog anderhalf miljoen vinden voor 4 april. In september vorig jaar was Roeselare al eens een week failliet nadat het bij een cateraar een factuur van 28.000 euro niet had betaald.