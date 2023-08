Lotte Kopecky- effect speelt op Kortrijk Koerse

In Kortrijk is veel volk komen opdagen voor Kortrijk Koerse, een wielerwedstrijd voor vrouwen. En ook al stond kersvers wereldkampioene Lotte Kopecky niet aan de start, ze zorgt er toch voor dat de belangstelling stijgt.

Luca Vierstraete, wielrenster/supporter: "Ja, ik zie wel dat er meer mensen aan de start staan en zo. Dat er meer mensen komen kijken. Ja, je merkt dat wel, Lotte Kopecky, iedereen spreekt daarover. Dat is wel chique."

Kortrijk Koerse was vroeger een mannenwedstrijd, en is nu pas toe aan de tweede editie voor vrouwen. En daar heeft de organisatie geen spijt van. Kristof Vanfleteren, Kortrijk Koerse: "Wij hebben 25 ploegen aan de start, goed voor 146 wielrensters. En wij verwachten alleen maar meer professionalisme en grote namen. We willen absoluut de volgende keer Lotte Kopecky aan de start kunnen krijgen."