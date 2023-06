Lotto Belgium Tour geannuleerd: geen doortocht door Moorslede en Dadizele

Er komt dit jaar geen negende editie van de Lotto Belgium Tour (WE 2.1), de Ronde van België voor vrouwen. Deze rittenkoers was voorzien van woensdag 14 juni tot en met zondag 18 juni en liep ook door onze provincie.

Reden voor de annulatie is dat de organisatoren de veiligheid van de rensters niet optimaal kunnen garanderen. Daarom werd de knoop een week voor het evenement definitief doorgehakt en is een afgelasting aan de orde. Daarmee valt meteen ook de langste rit van de ronde doorheen Moorslede en Dadizele op 15 juni in het water. Of er volgend jaar een nieuwe editie komt, is een open vraag.

"Problemen in de twee laatste ritten"

"Met heel veel spijt in het hart heb ik een kruis moeten maken over onze Lotto Belgium Tour. Er waren grote problemen bij de twee laatste ritten. De veiligheid van de rensters kon daarin niet gegarandeerd worden en dan stopt het", klinkt het bij organisator Tom Thienpont. Het gaat vooral om problemen met signalisatie en een tekort aan seingevers. "Wij hebben getracht nog tal van andere maatregelen toe te passen, maar het lukte ons niet. Bovendien liep het financiële plaatje alsmaar op zodat de verlieskost echt wel te groot zou worden", besluit Thienpont.