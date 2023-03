Lotto Dstny rekent op sprinters Arnaud De Lie en Caleb Ewan

"In de E3 kende onze pion met wie we het hoogste wilden bereiken, Florian Vermeersch, pech op het meest slechte moment. Hij reed nog in gunstige positie de Taaienberg op maar stond dan ineens lek", blikt sportdirecteur Nikolas Maes terug. "Wij hebben hem dan gedepanneerd en net op het moment dat hij weer voeling zou krijgen met de kop van de koers, moest hij opnieuw aan de kant met een lekke band. Dan was het over en besloten we dat hij mocht opgeven. De E3 moet je niet uitrijden om uit te rijden. Het positieve is dat Florian niet echt vol is moeten doorgaan en zichzelf wat heeft kunnen sparen. Met De Panne, de E3 en Gent-Wevelgem is dit wel een extra zware week."

Twee topsprinters, maar komt het tot een sprint?

Lotto Dstny heeft alvast twee topsprinters mee. "Dat is inderdaad heel mooi maar dan moet het wel tot een sprint komen. De weersomstandigheden schommelen nog wat. Vanaf de Moeren naar de Kemmelberg zal het 'laagvliegen' worden met de wind mee. In het Heuvelland en de Kemmelzone zullen wel wat aanvallen komen. Vanaf Ieper is het met zijwind naar Wevelgem. We zitten dus nog ver van een massasprint", onderstreept Maes. "Ik verwacht niet dat we met 80 man naar de eindmeet zullen trekken. Het voordeel van De Lie is dat die het Heuvelland goed kan verteren. Ik denk dat we met onze sterkste delegatie aan de start staan in Ieper."

