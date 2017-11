Louise Carton past ook voor CrossCup Roeselare

Afstandsloopster Louise Carton uit Oostende zal op 26 november niet deelnemen aan de CrossCup in Roeselare, die tevens geldt als selectiewedstrijd voor EK veldlopen in Slowakije veertien dagen later.

Met de vermoeidheid van Carton gaat het de goede kant op, maar ze is nog niet wedstrijdfit. De Oostendse specialiste van het veldlopen en de 5.000m kondigde eerder aan het begin van het winterseizoen aan zich te moeten laten voorbijgaan door oververmoeidheid. Ze trok vorige week wel op stage naar het Portugese Albufeira. "Het gevoel is steeds beter. Een weekje Portugal kan wonderen doen. Veel zon en rust lieten me toe om veel te trainen", aldus Carton. "Door last aan de enkel is het aantal looptrainingen nog beperkt, maar het totale trainingsvolume kan ik stilaan opdrijven. Een stap in de goede richting." Toch is deelname in Roeselare volgende zondag geen optie voor de voormalige Europese kampioene veldlopen. "Neen, dat komt echt nog wat te vroeg", besluit ze.