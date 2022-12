Maak kennis met baskettalent Nastja Claessens

De 18-jarige Nastja Claessens speelt zich wekelijks in de kijker in de hoogste divisie van het vrouwenbasketbal. Maak kennis met het grootste baskettalent van ons land!

Onder de vleugels van haar papa Frederic is Nastja Claessens de laatste jaren bij Waregem uitgegroeid tot het grootste baskettalent van ons land. En dat was ook Belgian Cats coach Rachid Meziane niet ontgaan. Hij riep Nastja op voor de EK-voorronde wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Plots deelde de Deerlijkse Nastja de kleedkamer met supersterren als Emma Meesseman en Julie Vanloo. Maar daar bleef het niet bij. Meziane gunde de jonge forward meteen ook haar eerste minuten bij de Cats. Met 3 driepunters, 2 vrijworpen; 2 rebounds, 2 assists en een steal in nog geen acht minuten speeltijd bedankte ze haar coach voor het vertrouwen. Een mooi debuut voor de next big thing van de Belgian Cats.